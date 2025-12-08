തിരുവനന്തപുരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പൊരിഞ്ഞ വെയിലിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളെ, നിങ്ങൾ ചർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോളേക്കും വെയിലും പൊടിയും കാരണം സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചർമ്മ മങ്ങുന്നത് പതിവാണ്. ചർമ്മ ചികിത്സ എക്സ്പെൻസീവ് ആയതിനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റിന് ആരും മുതിരാറില്ല. എന്നാൽ ആശ്വസിച്ചുകൊള്ളൂ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കൗതുകകരമായ ഒരു ഓഫറുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എഇകെഎ എന്ന ഹോളിസ്റ്റിക് സ്കിന് ക്ലിനിക്ക്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വെയിലും ചൂടും പൊടിയുമേറ്റ് മങ്ങിയ ചർമ്മമാണോ നിങ്ങളുടേത്? എങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് പോരേ. ഡിസംബര് 10,11,12 തീയതികളില് എത്തുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ കണ്സല്ട്ടേഷനാണ് ഇവര് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വിജയത്തിളക്കത്തിനൊപ്പം ചർമ്മവും തിളങ്ങട്ടെ.
