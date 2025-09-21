English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kottayam News: കോട്ടയത്ത് അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; അസ്ഥികൂടം പുരുഷന്‍റേത്, കാണാതയവരുടെ വിവരങ്ങളെടുത്ത് പൊലീസ്

സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 21, 2025, 10:23 AM IST
  • കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇവ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലാബിലേക്ക് അയക്കും.
  • ഇവിടെ ഇവയുടെ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തും.

Kottayam News: കോട്ടയത്ത് അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; അസ്ഥികൂടം പുരുഷന്‍റേത്, കാണാതയവരുടെ വിവരങ്ങളെടുത്ത് പൊലീസ്

കോട്ടയം: ‌ആർപ്പുക്കര വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്‍റെ സമീപത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികൂടം 30 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്റേത്. പ്രാഥമിക ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇവ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലാബിലേക്ക് അയക്കും. ഇവിടെ ഇവയുടെ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തും. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഫോറന്‍സിക് ലാബിലാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയത്. 

ഇന്നലെ വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. പത്തുവര്‍ഷത്തിനിടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കാണാതായ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിനഗർ, ഏറ്റുമാനൂർ, കുമരകം, കോട്ടയം ഈസ്റ്റ്‌, കോട്ടയം വെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിന്ന് കാണാതായവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. 

Also Read: Varkala Accident News: വർക്കലയിൽ കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. സ്കൂൾ ​ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികളാണ് അസ്ഥികൂടം കണ്ടത്. കളിക്കുന്നതിനിടെ കാട്ടിലേക്ക് പോയ പന്ത് തിരയുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടികൾ അസ്ഥികൾ കണ്ടത്.

Kottayam NewsKottayamPoliceForensic reportകോട്ടയം

