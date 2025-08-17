English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Elevated Highway: ആലപ്പുഴയിൽ ഉയരപ്പാത നിർമാണത്തിനിടെ കൂറ്റൻ ​ഗർഡർ നിലംപതിച്ചു; ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

Thuravoor Elevated Highway: പാലത്തിൽ ​ഗർഡർ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇരുമ്പ് റോപ്പ് പൊട്ടിയാണ് ​ഗർഡർ നിലംപതിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 17, 2025, 04:21 PM IST
  • അപകട സമയത്ത് റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയിരുന്നില്ല
  • ദേശീയപാതയ്ക്ക് കുറുകെ ​ഗർഡർ വീണതിനാൽ ​ഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടു

Elevated Highway: ആലപ്പുഴയിൽ ഉയരപ്പാത നിർമാണത്തിനിടെ കൂറ്റൻ ​ഗർഡർ നിലംപതിച്ചു; ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണത്തിനിടെ കൂറ്റൻ ​ഗർഡർ നിലംപതിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. റോഡിലൂടെ ഈ സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

വേറെ സ്ഥലത്ത് വച്ച് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ​ഗർഡർ ഇവിടെ എത്തിച്ച് പാലത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിലംപതിച്ചത്. ഇരുമ്പ് റോപ്പ് പൊട്ടിയാണ് ​ഗർഡർ നിലംപതിച്ചത്. ​ഗർഡറിന് 80 ടൺ ഭാരവും 24 മീറ്റർ നീളവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ആളപായം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ദേശീയപാതയ്ക്ക് കുറുകെ ​ഗർഡർ പതിച്ചതിനാൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ​പൂർണമായും ​ഗതാ​ഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ​ഗർഡർ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയ ലോറിയും തകർന്നു. പിന്നീട് വലിയ ക്രെയിനുകൾ എത്തിച്ച് ​ഗർഡർ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തി മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ​ഗതാ​ഗതം പുനസ്ഥാപിച്ചത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Elevated HighwayThuravoor elevated highwaySky beamSky beam collapsedആലപ്പുഴ

