Sky Dining Idukki: ഇടുക്കിയിൽ സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിനിടെ ക്രൈയിൻ തകരാറിലായി ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുടുങ്ങി

ഇടുക്കി: സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിനിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുടുങ്ങി. ആനച്ചാലിലാണ് സംഭവം. 2, 4 വയസുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കുടുങ്ങിയത്. ആനച്ചാലിലെ സ്വകാര്യ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ച പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആളുകൾ കയറിയതിന് ശേഷം ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും അവിടെ വച്ച് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കൈ ഡൈനിങ്. ക്രെയിനിന് തകരാറുണ്ടായതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മുകളിൽ കുടുങ്ങി. ക്രെയിനിന്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.