  Sky Dining Idukki: ഇടുക്കിയിൽ സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിനിടെ ക്രൈയിൻ തകരാറിലായി ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുടുങ്ങി

Sky Dining Tourists: ക്രെയിനിന് തകരാറുണ്ടായതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മുകളിൽ കുടുങ്ങി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 28, 2025, 05:25 PM IST
  • ആനച്ചാലിലെ സ്വകാര്യ വിനോദസ‍ഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്
  • 2, 4 വയസുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കുടുങ്ങിയത്

ഇടുക്കി: സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിനിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുടുങ്ങി. ആനച്ചാലിലാണ് സംഭവം. 2, 4 വയസുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കുടുങ്ങിയത്. ആനച്ചാലിലെ സ്വകാര്യ വിനോദസ‍ഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ച പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആളുകൾ കയറിയതിന് ശേഷം ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും അവിടെ വച്ച് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കൈ ഡൈനിങ്. ക്രെയിനിന് തകരാറുണ്ടായതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മുകളിൽ കുടുങ്ങി. ക്രെയിനിന്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sky DiningSky Dining IdukkiSky Dining Accident

