Snake Bite: തലയണയുടെ അടിയിൽ വിഷപ്പാമ്പ്, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു; എട്ട് വയസുകാരൻ മരിച്ചു, ജ്യേഷ്ഠന്റെ നില ​ഗുരുതരം

തൃശൂർ: കോടാലിക്ക് സമീപമുള്ള കടമ്പോട് വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരൻ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു. കാവുങ്ങൽ സ്വദേശികളായ സിൽജൊ - ജോൺസി ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകൻ ആൽജോയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പത്തുവയസ്സുകാരനായ മൂത്ത സഹോദരൻ അൻജോ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
കടമ്പോട് എ.എൽ.പി സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു മരിച്ച ആൽജോ. അമ്മയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇരുവരും അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. സംഭവദിവസം ഇവരുടെ സഹോദരിയായ എയ്ഞ്ചൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിലുള്ള അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലായിരുന്നു. രാത്രി ഏകദേശം രണ്ടുമണിയോടെ ഇരുവർക്കും വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ഉണരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തലേദിവസം പുറത്തുപോയി വന്നതിനുശേഷം കുട്ടികൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചിരുന്നു. ഇത് കാരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റതാകാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച വീട്ടുകാർ ഇരുവർക്കും ചൂടുവെള്ളം നൽകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെ മൂത്ത കുട്ടി അൻജോ അമ്മയെ വിളിച്ചുണർത്തിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരും തീർത്തും അവശനിലയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായത്.
ഉടൻതന്നെ കുട്ടികളെ ബൈക്കിൽ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുടെ അടുത്തെത്തിക്കുകയും അവിടെനിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുംമുൻപേ ആൽജോയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് പാമ്പുകടിച്ചതാകാമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ തിരിച്ചെത്തി മുറിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടിലാകാം പാമ്പ് കടിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തലയിണയ്ക്കിടയിലാണ് പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം.
