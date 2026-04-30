Snake Bite: വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റു; കാസർകോട് നാല് വയസുകാരി മരിച്ചു

Snake Bite Kerala: എളരിത്തട്ട്  സ്വദേശി ഋതു ആണ് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുഞ്ഞിന് പാമ്പുകടിയേറ്റത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 30, 2026, 01:23 PM IST
  • വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി
  • ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്

കാസർകോട്: കാസർകോട് പാമ്പുകടിയേറ്റ നാല് വയസുകാരി മരിച്ചു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുഞ്ഞിന് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. എളരിത്തട്ട്  സ്വദേശി ഋതു ആണ് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചത്.

ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ അടുക്കി വച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ വീണ കളിപ്പാട്ടം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പാമ്പുകടിച്ചത്.

ഉടൻ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുകയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കാസർകോട് ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയു ബെഡ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പയ്യന്നൂരിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില മോശമായിരുന്നു.

കുഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞുവീണു. പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

