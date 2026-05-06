Taluk Hospital Vithura: താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അണലി; കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ സ്റ്റെപ്പിനടിയിൽ നിന്ന് ആർആർടി സംഘം പിടികൂടി

തിരുവനന്തപുരം: വിതുര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അണലി. ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്. ജീവനക്കാരാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്. ഉടനെ പരുത്തിപ്പള്ളിയിലെ ആർആർടി ടീമിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ആർആർടി അംഗം റോഷ്നി സ്ഥലത്തെത്തി അണലിയെ പിടികൂടി. കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പിന് അടിയിലുള്ള ചെറിയ ദ്വാരത്തിലാണ് അണലി കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാമ്പിനെ കണ്ടതോടെ ജീവനക്കാർ ദ്വാരം പഞ്ഞിവച്ച് അടച്ചു.
ആർആർടി സംഘം പഞ്ഞി മാറ്റി അണലിയെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയും പരിസരത്ത് അണലി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആർആർടി സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
