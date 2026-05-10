English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Snake Found: പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച ആൽജോയുടെ അയൽപക്കത്തെ വീടുകളിലും പാമ്പുകൾ

Snake Found: പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച ആൽജോയുടെ അയൽപക്കത്തെ വീടുകളിലും പാമ്പുകൾ

Snake Found: വെള്ളിക്കെട്ടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകളാണ് പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 10, 2026, 05:11 PM IST
  • സ്ഥലത്ത് വനം വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നക്കുകയാണ് നാട്ടുകാര്‍.
  • വീടിനകത്തെ ശുചിമുറിക്കരികിൽ തണുപ്പ് പറ്റി കിടന്ന പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കാതെ വീട്ടമ്മ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala Gold Rate 09 May 2026: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
10
Gold price
Kerala Gold Rate 09 May 2026: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
Kerala KR-753 Lottery Result: കാരുണ്യയിലൂടെ ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഇന്നത്ത ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
‌kerala lottery result
Kerala KR-753 Lottery Result: കാരുണ്യയിലൂടെ ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഇന്നത്ത ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SM-54 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-54 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Snake Found: പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച ആൽജോയുടെ അയൽപക്കത്തെ വീടുകളിലും പാമ്പുകൾ

തൃശൂർ: കോടാലിയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച ആൽജോയുടെ വീടിന് സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തി. വെള്ളിക്കെട്ടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകളാണ് പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. സ്ഥലത്ത് വനം വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നക്കുകയാണ് നാട്ടുകാര്‍. വീടിനകത്തെ ശുചിമുറിക്കരികിൽ തണുപ്പ് പറ്റി കിടന്ന പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കാതെ വീട്ടമ്മ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ആൽജോയുടെയും അനോഷിന്റെയും വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ പാമ്പുകളുടെ സമാന വലിപ്പത്തിലും പ്രായത്തിലുമുള്ള പാമ്പാണ് ഈ വീട്ടിലും കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കോടാലി കടമ്പോട് ഭാഗത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് 5 പാമ്പുകളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ അധികവും വെള്ളിക്കെട്ടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് മുട്ടവിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ പാമ്പുകൾ വീടുകളിലേക്കും വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലേക്കും എത്തിയതാകാം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ സംശയങ്ങൾ.

ആൽജോയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ 5 പാമ്പുകളെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അന്ന് വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും വേറെ പാമ്പുകളെയൊന്നും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. വെള്ളിക്കെട്ടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മുട്ടവിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാകാം എന്ന സംശയം വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. 

എന്നാല്‍ പാമ്പുകളുടെ ഉറവിടവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് വീണ്ടും പാമ്പുകൾ നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകണമെന്നും, വ്യാപക പരിശോധന ആരംഭിക്കണമെന്നുമാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Snake FoundSnake BiteThrissur

Trending News