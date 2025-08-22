Welfare Pension: സർക്കാരിന്റെ ഓണസമ്മാനം; നാളെ മുതൽ രണ്ട് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിലെത്തും, ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും?

തിരുവനന്തപുരം: പെൻഷൻകാർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഓണസമ്മാനം. രണ്ടു ഗഡു ക്ഷേമ പെൻഷൻ നാളെ മുതൽ ലഭ്യമാകും. സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് തുക ലഭിക്കുക. പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി 1679 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഓണത്തിന് 3200 രൂപ വീതം 62 ലക്ഷം പേർക്ക് ലഭിക്കും. ഓഗസ്റ്റിലെ പെൻഷന് പുറമേ ഒരു ഗഡു കുടിശിക കൂടി അനുവദിച്ചു. ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക ലഭിക്കും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി 26.62 ലക്ഷം പേർക്കാണ് പെൻഷൻ ലഭിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി പെൻഷൻ തുക വീട്ടിലെത്തി കൈമാറും.
വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ അല്ലാത്ത മറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനുകളോ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളോ ലഭിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായവർക്കാണ് ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുക. ഭൂമി, വാഹനം തുടങ്ങിയ സ്വത്തുവകകളും ചില നിബന്ധനകളും ഇതിന്റെ അർഹതാ മാനദണ്ഡ പരിധിയിൽ വരും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.