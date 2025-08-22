English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Welfare Pension: സർക്കാരിന്റെ ഓണസമ്മാനം; നാളെ മുതൽ രണ്ട് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിലെത്തും, ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും?

Welfare Pension Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ ക്ഷേമനിധി, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 22, 2025, 03:38 PM IST
  • ശനിയാഴ്ച മുതൽ ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക ലഭിക്കും
  • ഓ​ഗസ്റ്റിലെ പെൻഷന് പുറമേ ഒരു ​ഗഡു കുടിശിക കൂടി അനുവദിച്ചു

Read Also

  1. Welfare pension distribution: ജൂണിലെ പെൻഷൻ വിതരണം തുടങ്ങി; കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കെഎൻ ബാല​ഗോപാൽ

Trending Photos

Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
6
Gold price today
Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
Gold Rate Today 22 August 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 120 രൂപ
5
Gold price today
Gold Rate Today 22 August 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 120 രൂപ
Kerala Lottery Result Today 21 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ നേടിയ ഭാ​ഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 21 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ നേടിയ ഭാ​ഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം
Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Welfare Pension: സർക്കാരിന്റെ ഓണസമ്മാനം; നാളെ മുതൽ രണ്ട് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിലെത്തും, ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും?

തിരുവനന്തപുരം: പെൻഷൻകാർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഓണസമ്മാനം. രണ്ടു ​ഗഡു ക്ഷേമ പെൻഷൻ നാളെ മുതൽ ലഭ്യമാകും. സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് തുക ലഭിക്കുക. പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി 1679 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യമന്ത്രി കെഎൻ ബാല​ഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഓണത്തിന് 3200 രൂപ വീതം 62 ലക്ഷം പേർക്ക് ലഭിക്കും. ഓ​ഗസ്റ്റിലെ പെൻഷന് പുറമേ ഒരു ​ഗഡു കുടിശിക കൂടി അനുവദിച്ചു. ശനിയാഴ്ച മുതൽ ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക ലഭിക്കും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി 26.62 ലക്ഷം പേർക്കാണ് പെൻഷൻ ലഭിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി പെൻഷൻ തുക വീട്ടിലെത്തി കൈമാറും.

വാ‍ർഷിക കുടുംബ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ അല്ലാത്ത മറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനുകളോ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളോ ലഭിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായവർക്കാണ് ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുക. ഭൂമി, വാഹനം തുടങ്ങിയ സ്വത്തുവകകളും ചില നിബന്ധനകളും ഇതിന്റെ അർഹതാ മാനദണ്ഡ പരിധിയിൽ വരും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Social welfare PensionPension Distributionപെൻഷൻക്ഷേമ പെൻഷൻസാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ

Trending News