VR-assisted spine surgery: ഗേമിൽ മാത്രമല്ല, ശസ്ത്രക്രിയയിലും വിആർ ഉപയോഗിക്കാം; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി കോഴിക്കോട് സ്റ്റാർകെയർ ആശുപത്രി

കോഴിക്കോട്: വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗേമുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് 3ഡി ഉപയോഗിച്ച് റിയലായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിത്. അതേ വിആറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്പൈൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ?
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിആർ സഹായത്തോടെ എൻഡോസ്കോപിക് സ്പൈൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റാർകെയർ ആശുപത്രി. എട്ട് മാസമായി കാലിന് വേദന അനുഭവിച്ചിരുന്ന രോഗിക്ക് മറ്റ് ചികിത്സകൾ ഫലപ്രദമാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് വിആർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. 70 മിനിറ്റ് നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക് ശേഷം, 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രോഗി നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അടുത്ത ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ആകുകയും ചെയ്തു. സാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയയെ അപേക്ഷിച്ച്, വേദന കുറവും, വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനും വിആർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു.
പ്രശസ്ത സ്പൈൻ ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ദൻ ഡോ. ഫസൽ റഹ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായത്. റോയൽ കോളജ് ഓഫ് സർജൻസിൽ നിന്നും ഹാലറ്റ് മെഡൽ ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഫസൽ റഹ്മാൻ. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സ്പൈൻ സർജറിയുടെ നൂതന സാധ്യതകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് വിആർ ശസ്ത്രക്രിയ.
