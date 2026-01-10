English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tantri Kandararu Rajeevaru: തന്ത്രിക്ക് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലും പ്രതിയാക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പിലും തന്ത്രിയെ പ്രതിയാക്കിയേക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 10:51 AM IST
  • അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പദവിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തുല്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം ദേവസ്വം മാന്വൽ പ്രകാരം തന്ത്രിക്കുമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
  • സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 11 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ പേരിൽ കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിലെ കേസിന് പുറമെ, ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പിലും തന്ത്രിയെ പ്രതിയാക്കിയേക്കും.

ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ദേവസ്വം മാനുവലിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച തന്ത്രി, സ്വർണത്തിന് പകരം ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മഹസ്സറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഗൗരവകരമായ കുറ്റമായാണ് അന്വേഷണ സംഘം കാണുന്നത്. യു.ബി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ സ്വർണം പൂശിയ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് തന്ത്രിക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ: ആചാരലംഘനം അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല; രാജീവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ​ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ, പതിമൂന്നാം പ്രതി

അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പദവിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തുല്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം ദേവസ്വം മാന്വൽ പ്രകാരം തന്ത്രിക്കുമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറും ഉൾപ്പെടെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 11 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

