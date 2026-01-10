English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sabarimala Gold Theft Case: തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരനാണെന്നും അതിനാൽ ബോർഡിന്റെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപരമായ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 01:09 PM IST
  • ദേവസ്വം മാനുവൽ പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ റാങ്കിലുള്ള പദവിയാണ് തന്ത്രിക്കുള്ളത്
  • ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്

  1. Sabarimala Gold Theft: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് കുരുക്കായി എ പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴി

Tantri Kandararu Rajeevaru: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ വസതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തും. തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരനാണെന്നും അതിനാൽ ബോർഡിന്റെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപരമായ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

തന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്ന 'പടിത്തരം' എന്നത് ദക്ഷിണയല്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായ പ്രതിഫലമാണെന്ന് നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കി. ദേവസ്വം മാനുവൽ പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ റാങ്കിലുള്ള പദവിയാണ് തന്ത്രിക്കുള്ളത്. താന്ത്രിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പടിത്തരം സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തതകൾ നീങ്ങിയതോടെയാണ് തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം നീക്കം നടത്തുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Sabarimala gold theft caseTantri Kandararu Rajeevaru

