Sreenanda Death: ശ്രീനന്ദയുടെ മരണം: പ്രാഥമിക പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്; ശരീരത്തിലാകെ മുറിവുകൾ!

കർണാടക: ചിക്കമഗളൂരുവിൽ വിഡോബസഞ്ചാരത്തിനിടെ മരിച്ച ശ്രീനന്ദയുടെ പ്രാഥമിക പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. മരണത്തിന് കാരണം ശ്രീനന്ദയുടെ തലയുടെ വലതു ഭാഗത്തേറ്റ ഗുരുതര പരിക്കാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ശ്രീനന്ദയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം പരിക്കുണ്ട്. പലയിടത്തും അസ്ഥികൾ പൊട്ടിയ നിലയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പരിക്കുകൾ വീഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ രാത്രീ 12 മണിയോടെ പോസ്റ്റുമോര്ട്ട നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാണാതായി നാല് ദിവസം നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ കാത്തിരുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് ശ്രീനന്ദയുടെ വിയോഗ വാര്ത്തയെത്തിയത്. പത്ത് മിനിറ്റുകള് കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷയായ ശ്രീനന്ദയെ കാത്ത് മണിക്കധാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റില് അമ്മയും അച്ഛനും ബന്ധുക്കളും കാത്തിരുന്നത് മൂന്ന് രാത്രിയും നാല് പകലുമാണ്. ഒടുവില് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ശ്രീനന്ദ മരിച്ചെന്ന വാർത്ത അവർക്കരികിലെത്തിയത്.
