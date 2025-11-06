English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • SSK Fund: എസ്എസ്കെ ഫണ്ട്; ആദ്യഗഡുവിലെ ബാക്കി തുക ഒരാഴ്ചക്കകം നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം

SSK Fund: എസ്എസ്കെ ഫണ്ട്; ആദ്യഗഡുവിലെ ബാക്കി തുക ഒരാഴ്ചക്കകം നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം

നവംബർ മൂന്നിന് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ആദ്യഗഡുവായ 109 കോടിയിലെ 92 കോടി 41 ലക്ഷം സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകി. അതിൽ കുറവുള്ള തുകയാണ് കേന്ദ്രം ഒരാഴ്ചക്കകം നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.   

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 6, 2025, 12:35 PM IST
  • സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ഫണ്ടായി സംസ്ഥാനത്തിന് 456 കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്.
  • ഫണ്ട് ഒരുമിച്ച് നൽകണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നാല് ഗഡുക്കളായി നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഡൽഹി: സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ആദ്യഗഡുവിലെ ബാക്കി തുക ഒരാഴ്ചക്കകം നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ച് കേന്ദ്രം. നോൺ റെക്കറിങ് അക്കൌണ്ടിൽ പണമില്ലാത്തതിനാലാണ് കുടിശിക വൈകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രം. നവംബർ മൂന്നിന് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ആദ്യഗഡുവായ 109 കോടിയിലെ 92 കോടി 41 ലക്ഷം സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകി. അതിൽ കുറവുള്ള തുകയാണ് കേന്ദ്രം ഒരാഴ്ചക്കകം നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. 

സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ഫണ്ടായി സംസ്ഥാനത്തിന് 456 കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 319 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനോടകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഒരുമിച്ച് നൽകണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നാല് ഗഡുക്കളായി നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 

SSK FundPM Shri

