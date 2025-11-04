SSK Fund: സർവ്വ ശിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ അർഹമായ ഫണ്ട് ഉടൻ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: സർവ്വ ശിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ, കേരളത്തിന് അർഹമായ ഫണ്ട് നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ റിസോഴ്സസ് അധ്യാപക നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്. കേസിൽ, അർഹമായ ഫണ്ട് പോലും കേന്ദ്രം നൽകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രം ഫണ്ട് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞത്.
അഡീഷണല് സോളിസിറ്റര് ജനറല് ഐശ്വര്യ ഭട്ടിയാണ് കോടതിയെ വിവരം അറിയിച്ചത്. വയനാട് പുനരധിവാസത്തിലും, പ്രളയത്തിലും ഫണ്ട് നൽകിയില്ല എന്ന് കേരളം കോടതിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. കൂടാതെ റിയോഴ്സ് അധ്യാപക നിയമനം നടത്താൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ, വരും സർക്കാരിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ പി വി ദിനേശ് പറഞ്ഞു. റിസോഴ്സ് അധ്യാപക നിയമന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുകൊള്ളാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. നടപടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് എത്തുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.