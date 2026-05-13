/Kerala SSLC Result 2026: എസ്എസ്എൽസി ഫലം എന്ന് വരും? തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടോ? റിസൾട്ട് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം

എസ്എസ്എൽസി ഫലം എപ്പോൾ വരുമെന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് കേരളത്തിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും.
എസ്എസ്എൽസി ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ വൈകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് സാധാരണ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ സർക്കാരും മന്ത്രിമാരും ഒന്നുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫലപ്രഖ്യാപനവും നീളുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ന് ചേരുന്ന പരീക്ഷ ബോർഡിൽ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. മൂല്യനിർണ്ണയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആര്, എപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് തീരുമാനമാകാനുള്ളത്. പരീക്ഷ ബോർഡിൽ ഇതിനൊരു തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 2019ൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയും 2016ൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 4.17 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയത്.
ഇനി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ keralaresults.nic.in, sslcexam.kerala.gov.in തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഫലം അറിയാനാകും. കൂടാതെ ഡിജിലോക്കറിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഫലം പരിശോധിക്കാനും മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ഡിജിലോക്കറിൽ ഫലം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
1. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ digilocker.gov.in സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ, യൂസർനെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
3. ഹോംപേജിൽ 'Education' വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി 'kerala board' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
4. നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ലഭ്യമായ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും 'Kerala SSLC Marksheet' എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
5. ശേഷം രജിസ്റ്റർ നമ്പറും പരീക്ഷാ വർഷവും നൽകുക.
6. 'Get Document' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്ക്ഷീറ്റ് സ്ക്രീനിൽ വരും. ഇത് ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം.
