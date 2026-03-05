English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SSLC Exam 2026: സംസ്ഥാനത്ത് എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

Kerala SSLC Exam 2026: സംസ്ഥാനത്ത് എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

SSLC Exam 2026: ഇക്കൊല്ലത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ഇന്ന്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 5, 2026, 07:26 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണത്തെ എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം
  • ഇത്തവണ പരീക്ഷയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്നത് 13 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ്

  SSLC Exam Result 2023: എസ്എസ്എൽസി ഫലപ്രഖ്യാപനം; എവിടെ, എങ്ങനെ അറിയാം?

Kerala SSLC Exam 2026: സംസ്ഥാനത്ത് എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണത്തെ എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. ഇത്തവണ പരീക്ഷയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്നത് 13 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ്.

Also Read: പതിനൊന്നു വർഷത്തിന് ശേഷം പീഡനവിവരം വെളിപ്പെടുത്തി അതിജീവിത; ട്യൂഷൻ അധ്യാപകന് 18 വര്‍ഷം കഠിനതടവ്

എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ മറ്റന്നാൾ ആണ് തുടങ്ങുന്നത്.  പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും സജ്ജമായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ രാവിലെ 9;30 നാണ് തുടങ്ങുന്നത്.  ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്കും നടക്കും.  അതുപോലെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ മാർച്ച് 30 നും ഹയർസെക്കൻഡറി, വിഎച്എസ്‌ഇ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 28 നുമാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. 

എന്നാൽ യുദ്ധ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ ഈ ആഴ്ച പരീക്ഷകളില്ല. ഇവർക്ക് ഇന്നത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയും വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലെ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളുംമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 

 

