Rapper VedanMusic Event: കാസർകോട് വേടന്റെ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കും തിരക്കും; കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ

പരിപാടി ഒന്നര മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഇവിടേക്കെത്തിയിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 30, 2025, 06:33 AM IST
  • ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞുവീഴുകയും ചെയ്തവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
  • കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

Rapper VedanMusic Event: കാസർകോട് വേടന്റെ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കും തിരക്കും; കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ

കാസർ‌കോട്: ബേക്കൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിൽ വേടന്റെ സം​ഗീതപരിപാടിക്കിടെ തിക്കും തിരക്കും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞുവീഴുകയും ചെയ്തവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 8 മണിക്ക് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സം​ഗീതപരിപാടി ഒന്നരമണിക്കൂർ വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയിരുന്നത്. ഈ സമയം കൊണ്ട് പരിപാടിക്കെത്തിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിരുന്നു. 

പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് പരിപാടിക്കെത്തിയെന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത്. വിവിധ ​​ഗേറ്റുകളിലൂടെ ആളുകളെ കടത്തിവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ അതൊക്കെ തകരുകയായിരുന്നു. ടിക്കറ്റെടുക്കാത്തവരും പരിപാടിയിലേക്കെത്തിയെന്നാണ് വിവരം. മുന്നിലേക്ക് കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ തിരക്കനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. 

Also Read: Kochi Shops Fire: കൊച്ചി ബ്രോഡ്‌വേയിൽ കടകൾക്ക് തീപിടിച്ചു; തീപടർന്നത് ഫാൻസി, കളിപ്പാട്ട കടകളിൽ, 12ഓളം കടകൾ കത്തിനശിച്ചു

അതേസമയം പരിപാടി നടക്കുന്നതിന് സമീപം റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു. പൊയിനാച്ചി സ്വദേശി ശിവാനന്ദ (19) ആണ് മരിച്ചത്. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

