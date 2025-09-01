തിരുവനന്തപുരം: ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽ ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അന്വേഷണം വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിലെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് നിലവിൽ സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ജയിൽ ഡിഐജിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗോവിന്ദച്ചാമിക്ക് ജയിൽ ചാടാന് ആരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജയില് ജീവനക്കാരോ മറ്റ് തടവുകാരോ ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ സഹായിച്ചതിന് തെളിവില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ജയിലിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനടക്കം വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ജയിലിലെ സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനായ തടവുകാരനാണ് ഗോവിന്ദച്ചാമി. അതിനാൽ ഇയാളെ ആരും സഹായിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് ഗോവിന്ദച്ചാമി ജയിൽ ചാടിയത്. സാധാരണ ഒരു കൈയുടെ കരുത്തുണ്ട് ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ഇടതു കൈക്ക്. ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒരാളെ ഇടിക്കാൻ പോലും കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
