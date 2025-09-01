English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govindachamy's Jail Escape: ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽ ചാട്ടം അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്; തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം

ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽ ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അന്വേഷണം വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിലെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് നിലവിൽ സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 1, 2025, 06:29 PM IST
  • ജയിൽ ഡിഐജിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗോവിന്ദച്ചാമിക്ക് ജയിൽ ചാടാന്‍ ആരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
  • ജയില്‍ ജീവനക്കാരോ മറ്റ് തടവുകാരോ ​ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ സഹായിച്ചതിന് തെളിവില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

Read Also

  1. Financial Fraud Case: സൗബിൻ ഷാഹിറിന് വിദേശയാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല; അനുമതി നിഷേധിച്ച് കോടതി

Trending Photos

Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
5
Bhagyathara Lottery
Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
Govindachamy's Jail Escape: ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽ ചാട്ടം അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്; തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം

തിരുവനന്തപുരം: ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽ ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അന്വേഷണം വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിലെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് നിലവിൽ സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ജയിൽ ഡിഐജിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗോവിന്ദച്ചാമിക്ക് ജയിൽ ചാടാന്‍ ആരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജയില്‍ ജീവനക്കാരോ മറ്റ് തടവുകാരോ ​ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ സഹായിച്ചതിന് തെളിവില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ജയിലിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനടക്കം വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

Also Read: Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ്: അന്വേഷണ സംഘം പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു

ജയിലിലെ സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനായ തടവുകാരനാണ് ഗോവിന്ദച്ചാമി. അതിനാൽ ഇയാളെ ആരും സഹായിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് ​ഗോവിന്ദച്ചാമി ജയിൽ ചാടിയത്. സാധാരണ ഒരു കൈയുടെ കരുത്തുണ്ട് ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ഇടതു കൈക്ക്. ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒരാളെ ഇടിക്കാൻ പോലും കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Govindachamy's Jail EscapeCrime Branchstate crime branchഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽ ചാട്ടംക്രൈംബ്രാഞ്ച്

Trending News