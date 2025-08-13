English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vande Bharat Train: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലേറ്; ചില്ല് തകർന്നു

Vande Bharat Train: താനൂരിനും തിരൂരിനുമിടയിൽ വച്ചാണ് കല്ലേറുണ്ടായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 13, 2025, 08:54 PM IST
  • കല്ലേറിൽ സി 7 കോച്ചിലെ ചില്ല് തകർന്നു.
  • കാസർകോടു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ട്രെയിനിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്

Vande Bharat Train: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലേറ്; ചില്ല് തകർന്നു

വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിനു നേരെ വീണ്ടും കല്ലേറ്. മലപ്പുറത്താണ് സംഭവം. താനൂരിനും തിരൂരിനുമിടയിൽ വച്ചാണ് കല്ലേറുണ്ടായത്. കല്ലേറിൽ സി 7 കോച്ചിലെ ചില്ല് തകർന്നു. കാസർകോടു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ട്രെയിനിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. എന്നാൽ, യാത്രക്കാർക്ക് ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ ട്രെയിൻ യാത്ര തുടരുകയാണ്. നേരത്തേയും വന്ദേഭാരതിന് നേരെ കല്ലേറ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

