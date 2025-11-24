English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ആക്രമണം; മദ്രസയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിക്ക് പരിക്ക്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 24, 2025, 03:11 PM IST
  • മദ്രസയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നതിനിടെയാണ് അഞ്ചു വയസ്സുകാരി തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്.
  • മുഖത്തും കൈകാലുകളിലും നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റു.
  • കുട്ടിയുടെ നിലവിളികേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ നായ പിടിവിടാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ ആക്രമിച്ച് തെരുവുനായ. വർക്കലയിലാണ് സംഭവം. വെട്ടൂരിലെ ഷെഹീർ- ആമിന ദമ്പതികളുടെ മകളെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. മദ്രസയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നതിനിടെയാണ് അഞ്ചു വയസ്സുകാരി തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്.

മുഖത്തും കൈകാലുകളിലും നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റു. കുട്ടിയുടെ നിലവിളികേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ നായ പിടിവിടാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നാട്ടുകാർ കല്ലെറിഞ്ഞ് നായയെ വിരട്ടി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിയ്ക്ക് ചികിത്സ നൽകി.

