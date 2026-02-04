Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ആക്രമണം; നാദാപുരത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക്

കോഴിക്കോട്: തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക്. നാദാപുരം ചെക്യാടാണ് സംഭവം. ചെക്യാട് സ്വദേശി ഹാരിസിന്റെ മകൾ ഉസ്നയ്ക്കാണ് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത്. മദ്രസയിൽ പോയി തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. കൈയ്യ്ക്ക് കടിയേറ്റ കുട്ടിയെ നാദാപുരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, നാദാപുരം ടൗണിൽ ഇന്നലെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെ മൂന്നര വയസുള്ള കുട്ടിയ്ക്കും തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നു. യുപി സ്വദേശിയായ മൂന്നരവയസുകാരി ജാനി പരിക്കുകളോടെ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണുള്ളത്. അതേസമയം, മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനിയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ ആറുപേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ കുണ്ടുകടവ് ജംഗ്ഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും പൊന്നാനി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
