English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ആക്രമണം; നാദാപുരത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക്

Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ആക്രമണം; നാദാപുരത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക്

Stray Dog Attack: ചെക്യാട് സ്വദേശി ഹാരിസിന്റെ മകൾ ഉസ്നയ്ക്കാണ് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 4, 2026, 07:51 PM IST
  • മദ്രസയിൽ പോയി തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്.
  • കൈയ്യ്ക്ക് കടിയേറ്റ കുട്ടിയെ നാദാപുരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുറ‍ഞ്ഞോ കൂടിയോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുറ‍ഞ്ഞോ കൂടിയോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Kerala DL-38 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-38 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം
Kerala Lottery Result Today (03.02.2026): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (03.02.2026): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Shukra Budh Nakshathra Gochar: അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
9
Shukra Nakshatra Gochar
Shukra Budh Nakshathra Gochar: അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ആക്രമണം; നാദാപുരത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക്

കോഴിക്കോട്‌: തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക്. നാദാപുരം ചെക്യാടാണ് സംഭവം. ചെക്യാട് സ്വദേശി ഹാരിസിന്റെ മകൾ ഉസ്നയ്ക്കാണ് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത്. മദ്രസയിൽ പോയി തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. കൈയ്യ്ക്ക് കടിയേറ്റ കുട്ടിയെ നാദാപുരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, നാദാപുരം ടൗണിൽ ഇന്നലെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെ മൂന്നര വയസുള്ള കുട്ടിയ്ക്കും തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നു. യുപി സ്വദേശിയായ മൂന്നരവയസുകാരി ജാനി പരിക്കുകളോടെ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണുള്ളത്. അതേസമയം, മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനിയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ ആറുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ കുണ്ടുകടവ് ജംഗ്ഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും പൊന്നാനി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Street Dog AttackKozhikodeStudent Injured

Trending News