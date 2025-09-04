English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stray Dog Attack: പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണം; 11 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

Stray Dog Attack: ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാളെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 4, 2025, 07:20 PM IST
  • മറ്റുള്ളവരെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായണ്.
  • ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.

Stray Dog Attack: പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണം; 11 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

അടൂർ: പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്ക്. നായയുടെ കടിയേറ്റ ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാളെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മറ്റുള്ളവരെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. ഓമല്ലൂർ പുത്തൻപീടിക, സന്തോഷ് ജംഗ്ഷൻ, കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നവരെയാണ് നായ ആക്രമിച്ചത്.

stray dog attackStreet DogPathanamthitta

