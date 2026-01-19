കോഴിക്കോട്: തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തില് വിദ്യാര്ത്ഥിനിക്ക് പരിക്കേറ്റു. കോഴിക്കോടാണ് സംഭവം. പ്രൊവിഡന്സ് സ്കൂളിലെ ഒന്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയായ യാഷികയ്ക്കാണ് കാലില് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത്. രാവിലെ ഒന്പ് മണിയോടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. അരീക്കാട് വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വിദ്യാര്ത്ഥിനിയുടെ പിന്നാലെയെത്തിയ നായ കാലില് കടിക്കുകയായിരുന്നു.
യാഷിക പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചതോടെ നാട്ടുകാര് ഓടിയെത്തുന്നതിന് മുന്പ് തന്നെ നായ ഓടിപ്പോയി. കാലില് സാരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നല്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതിന് സമീപപ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുവരാന്തയില് കിടക്കുകയായിരുന്ന ഒരുവയസ്സുള്ള പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് ഉള്പ്പെടെ നാല് പേര്ക്കാണ് അന്ന് കടിയേറ്റത്.
