Stray Dogs: തെരുവുനായ ശല്യം; പൊതുയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നായ്ക്കളെ നീക്കാൻ ഉത്തരവുമായി സുപ്രീംകോടതി

ഡൽഹി: തെരുവുനായ ശല്യത്തിൽ ഉത്തരുവുമായി സുപ്രീംകോടതി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തെരുവുനായ്ക്കളെ നീക്കണമെന്നും, നിരീക്ഷണത്തിനായി പട്രോളിങ് സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കി. റോഡുകളിൽ നിന്നും കന്നുകാലികൾ, നായ്ക്കൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സർക്കാരും, ദേശീയപാത അതോറിറ്റികളും നടപടി എടുക്കണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, മറ്റ് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും തെരുവ് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. എട്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും, നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. പിടികൂടുന്ന തെരുവു നായ്ക്കളെ ഷെൽട്ടർഹോമിലേക്ക് മാറ്റി വന്ധീകരണം നടത്താനുള്ള നടപടികൾ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അടക്കം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. പിടികൂടുന്ന നായ്ക്കളെ വന്ധീകരണത്തിനുശേഷം പിടിച്ച അതേസ്ഥലത്ത് തുറന്നുവിടരുതെന്നും ഉത്തരവിട്ടു. ആശുപത്രികൾ അടക്കം പൊതുവിടങ്ങളിൽ നായ്ക്കൾ കയറാതിരിക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത, എൻ.വി. അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത്.
