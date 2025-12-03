English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി; ഹൈക്കമാൻഡും കൈവിട്ടു

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി; ഹൈക്കമാൻഡും കൈവിട്ടു

ലൈംഗിക പീഡന കേസിലെ പ്രതി പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പുറത്താക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:18 AM IST
  • രാഹുലിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് വിവരങ്ങൾ തേടി.
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ഇന്നാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Second Sexual Assault Complaint Against Rahul Mamkootathil: രാഹുലിന് ഇന്ന് നിർണായകം; മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനിരിക്കേ വീണ്ടും പീഡനപരാതി

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Chaturgrahi Yoa
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Dec 2 Love Horoscope: ഡിസംബർ 2 പ്രണയ രാശിഫലം; നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ?
12
Love Horoscope
Dec 2 Love Horoscope: ഡിസംബർ 2 പ്രണയ രാശിഫലം; നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ?
Dec 3 Love horoscope: പ്രണയത്തിലാണോ? ഡിസംബർ 3 ഈ രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകം!
12
Love Horoscope
Dec 3 Love horoscope: പ്രണയത്തിലാണോ? ഡിസംബർ 3 ഈ രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകം!
Gajakesari yoga: ഗജകേസരി യോഗ; ഈ രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല..!
5
Gajakesari yoga
Gajakesari yoga: ഗജകേസരി യോഗ; ഈ രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല..!
Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി; ഹൈക്കമാൻഡും കൈവിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന കേസിലെ പ്രതി പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പുറത്താക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ്.  ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഉടനുണ്ടായേക്കും. കെപിസിസി ശുപാർശയോടയാകും ഐസിസി തീരുമാനമെടുക്കുക. രാഹുലിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് വിവരങ്ങൾ തേടി. കെ മുരളീധരൻ, ജെബി മേത്തര്‍ എംപി, ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാൻ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിരന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ഇന്നാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. വിചാരണ അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാകണമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും, പ്രോയിക്യൂഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങ

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul Mamkootathil

Trending News