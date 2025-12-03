Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി; ഹൈക്കമാൻഡും കൈവിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന കേസിലെ പ്രതി പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പുറത്താക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഉടനുണ്ടായേക്കും. കെപിസിസി ശുപാർശയോടയാകും ഐസിസി തീരുമാനമെടുക്കുക. രാഹുലിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് വിവരങ്ങൾ തേടി. കെ മുരളീധരൻ, ജെബി മേത്തര് എംപി, ഷാനിമോള് ഉസ്മാൻ ഉള്പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള് കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിരന്നു.
അതേ സമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ഇന്നാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. വിചാരണ അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാകണമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും, പ്രോയിക്യൂഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
