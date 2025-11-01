Student Attacked: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹപാഠികൾ മർദിച്ചു; ഏഴ് കുട്ടികളെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി പോലീസ്

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് വിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠികൾ മർദ്ദിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഏഴ് കുട്ടികളെ പോലീസ് ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. വളവന്നൂർ യത്തീംഖാന വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥി ഹർഷിദിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ഹർഷിദ്.
പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കലിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് വിദ്യാർഥി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച റീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.