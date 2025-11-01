English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Student Attacked: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹപാഠികൾ മർദിച്ചു; ഏഴ് കുട്ടികളെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി പോലീസ്

Student Attacked: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹപാഠികൾ മർദിച്ചു; ഏഴ് കുട്ടികളെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി പോലീസ്

Student Attacked By Classmates: വളവന്നൂർ യത്തീംഖാന വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 1, 2025, 12:48 PM IST
  • ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ഹർഷിദിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്
  • ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച റീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്

Student Attacked: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹപാഠികൾ മർദിച്ചു; ഏഴ് കുട്ടികളെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി പോലീസ്

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് വിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠികൾ മർദ്ദിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഏഴ് കുട്ടികളെ പോലീസ് ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. വളവന്നൂർ യത്തീംഖാന വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥി ഹർഷിദിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ഹർഷിദ്.

Add Zee News as a Preferred Source

പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥി തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കലിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് വിദ്യാർഥി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച റീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

student attackedMalappuramമലപ്പുറം

