English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Student Death: കരുനാ​ഗപ്പള്ളിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Student Death: കരുനാ​ഗപ്പള്ളിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Student Death: കൊല്ലം സ്വദേശിനി ​ഗാർ​ഗി ദേവിയാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 23, 2025, 04:57 PM IST
  • ഇന്ന് രാവിലെ 9.15 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം.
  • കൊല്ലം മെമു കടന്നുപോയപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ട്രാക്ക് ചേർന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു.
  • തുടർന്നാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, നിരക്കറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 23 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 23 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Love Horoscope Oct 23: പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ നല്ല ദിവസം; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope Oct 23: പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ നല്ല ദിവസം; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം
Student Death: കരുനാ​ഗപ്പള്ളിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലം: ട്രെയിൻ തട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കരുനാ​ഗപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. കൊല്ലം സ്വദേശിനി ​ഗാർ​ഗി ദേവിയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 9.15 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. കൊല്ലം മെമു കടന്നുപോയപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ട്രാക്ക് ചേർന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. കരുനാ​ഗപ്പള്ളി ഐഎച്ച്ആർഡി മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മരിച്ച ഗാർഗി ദേവി. ഹെഡ് സെറ്റ് ഉപയോ​ഗിച്ച് ട്രാക്കിന് സമീപത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അപകടം സംഭവിച്ചതാകാം എന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

student deathtrain accidentKollam

Trending News