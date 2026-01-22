English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Student Found Dead: പാലക്കാട്ട് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; റാ​ഗിങ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കുടുംബം

Student Found Dead: പാലക്കാട്ട് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; റാ​ഗിങ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കുടുംബം

Student Found Dead In Hostel Room: ഒറ്റപ്പാലം വരോട് പുതിയ കോവിലകത്ത് രാജേഷിന്റെ മകൾ രുദ്ര (16) ആണ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 22, 2026, 02:51 PM IST
  • സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് രുദ്ര റാഗിങ് നേരിട്ടിരുന്നതായി അച്ഛൻ രാജേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു
  • മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി

Student Found Dead: പാലക്കാട്ട് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; റാ​ഗിങ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കുടുംബം

പാലക്കാട്: കല്ലേക്കാട് വ്യാസ വിദ്യാപീഠം സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പരാതിയുമായി കുടുംബം രംഗത്തെത്തി. ഒറ്റപ്പാലം വരോട് പുതിയ കോവിലകത്ത് രാജേഷിന്റെ മകൾ രുദ്ര (16) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ സഹപാഠികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് രുദ്ര റാഗിങ് നേരിട്ടിരുന്നതായും ഇതിന്റെ ഭയത്തിലായിരുന്നു മകളെന്നും അച്ഛൻ രാജേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് നോർത്ത് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. അതേസമയം, കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്ന റാഗിങ് ആരോപണങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

