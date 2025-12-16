English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Student Death: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി കിടപ്പു മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Student Death: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി കിടപ്പു മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Student found dead: തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിദ്യാർഥിയെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 16, 2025, 03:35 PM IST
  • പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്
  • ബെള്ളൂർ ​ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു

കാസർകോട്: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിലെ കൊളുത്തിൽ ഷാളിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രജ്വൽ (14) ആണ് മരിച്ചത്. ബെള്ളൂർ ​ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിദ്യാർഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബെള്ളൂർ നെട്ടണി​ഗെ കുഞ്ചത്തൊട്ടിയിലെ ജയകര-അനിത ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് പ്രജ്വൽ. മുള്ളേരിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മകളെ കൂട്ടാനായി അനിത പുറത്ത് പോയിരുന്നതിനാൽ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരിച്ച് എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രജ്വൽ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചതായി കണ്ടത്.

പ്രജ്വൽ ഞായറാഴ്ച അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പരീക്ഷയെന്ന് കരുതി 11 മണിയോടെയാണ് സ്കൂളിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, സയമം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രജ്വലിനെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അധ്യാപകർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടി തൂങ്ങിമരിച്ചത്. പ്രജ്വലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി സഹപാഠികൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ അറിവില്ല. സംഭവത്തിൽ ആദൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

