Student Death: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി കിടപ്പു മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

കാസർകോട്: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിലെ കൊളുത്തിൽ ഷാളിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രജ്വൽ (14) ആണ് മരിച്ചത്. ബെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിദ്യാർഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബെള്ളൂർ നെട്ടണിഗെ കുഞ്ചത്തൊട്ടിയിലെ ജയകര-അനിത ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് പ്രജ്വൽ. മുള്ളേരിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മകളെ കൂട്ടാനായി അനിത പുറത്ത് പോയിരുന്നതിനാൽ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരിച്ച് എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രജ്വൽ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചതായി കണ്ടത്.
പ്രജ്വൽ ഞായറാഴ്ച അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പരീക്ഷയെന്ന് കരുതി 11 മണിയോടെയാണ് സ്കൂളിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, സയമം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രജ്വലിനെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അധ്യാപകർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടി തൂങ്ങിമരിച്ചത്. പ്രജ്വലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി സഹപാഠികൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ അറിവില്ല. സംഭവത്തിൽ ആദൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.