Student Found Dead: പാലക്കാട് ഏഴാംക്ലാസുകാരൻ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Student Found Hanged To Death: കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സെന്റ് പോൾസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു വിശ്വജിത്ത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 5, 2026, 02:53 PM IST
  • വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്
  • സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു

പാലക്കാട്: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി പോക്കോന്തോട് വിശ്വജിത്ത് (13) ആണ് മരിച്ചത്. സജിത-ശിവപ്രസാദ് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സെന്റ് പോൾസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു വിശ്വജിത്ത്.

തോർത്ത് ഉപയോ​ഗിച്ച് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. രാവിലെ കുളിക്കാൻ കയറി കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കുളിമുറിയുടെ വാതിൽ പൊളിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തിൽ മറ്റ് ദുരൂഹതകൾ ഇല്ലെന്നാണ് കസബ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

student deathStudent found dead

