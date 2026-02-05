Student Found Dead: പാലക്കാട് ഏഴാംക്ലാസുകാരൻ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

പാലക്കാട്: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി പോക്കോന്തോട് വിശ്വജിത്ത് (13) ആണ് മരിച്ചത്. സജിത-ശിവപ്രസാദ് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സെന്റ് പോൾസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു വിശ്വജിത്ത്.
തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. രാവിലെ കുളിക്കാൻ കയറി കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കുളിമുറിയുടെ വാതിൽ പൊളിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.
സംഭവത്തിൽ മറ്റ് ദുരൂഹതകൾ ഇല്ലെന്നാണ് കസബ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
