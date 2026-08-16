/Student Missing: ഏഴാം ക്ലാസുകാരനെ കാണാതായി; സൈക്കിളും ജഴ്സിയും പാലത്ത് സമീപം കണ്ടെത്തി

കൊല്ലം: ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. പടനായർകുളങ്ങര തെക്ക് നൗഷാദ് മൻസിലിൽ ബിലാൽ (12) ആണ് കാണാതായത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു കുട്ടി. സൈക്കിളും ജഴ്സിയും വീടിന് സമീപത്തുള്ള കന്നേറ്റി കായലിന് സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും കായയിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കരുനാഗപ്പള്ളി പടനായർകുളങ്ങര വെൽഫെയർ യുപി സ്കൂൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ബിലാൽ.
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