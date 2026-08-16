Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Student Missing: ഏഴാം ക്ലാസുകാരനെ കാണാതായി; സൈക്കിളും ജഴ്സിയും പാലത്ത് സമീപം കണ്ടെത്തി

Student Missing: ഏഴാം ക്ലാസുകാരനെ കാണാതായി; സൈക്കിളും ജഴ്സിയും പാലത്ത് സമീപം കണ്ടെത്തി

Student Missing In Kollam: വീട്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു കുട്ടി. സൈക്കിളും ജഴ്സിയും വീടിന് സമീപത്തുള്ള കന്നേറ്റി കായലിന് സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 16, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:22 AM IST
Student Missing: ഏഴാം ക്ലാസുകാരനെ കാണാതായി; സൈക്കിളും ജഴ്സിയും പാലത്ത് സമീപം കണ്ടെത്തി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Student Missing: ഏഴാം ക്ലാസുകാരനെ കാണാതായി; സൈക്കിളും ജഴ്സിയും പാലത്ത് സമീപം കണ്ടെത്തി
2
3
4
5