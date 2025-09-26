English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holiday: താമസിച്ചെത്തിയ മഴ അവധി; വലഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും

School Holiday: അതിരാവിലെ സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികളെല്ലാം മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 26, 2025, 09:23 AM IST
  • പല സ്കൂൾ ബസുകളും പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു കളക്ടറുടെ അവധി പ്രഖ്യാപനം.
  • രാത്രി മുഴുവൻ മഴ പെയ്തിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ഇടപെട്ട ശേഷമാണ് കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
5
PCOS
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
School Holiday: താമസിച്ചെത്തിയ മഴ അവധി; വലഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും

തിരുവനന്തപുരം: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപനം വൈകിയതോടെ വലഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും. അതിരാവിലെ സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികളെല്ലാം മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. പല സ്കൂൾ ബസുകളും പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു കളക്ടറുടെ അവധി പ്രഖ്യാപനം. രാത്രി മുഴുവൻ മഴ പെയ്തിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ഇടപെട്ട ശേഷമാണ് കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നു. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാ​ഹചര്യത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾ‌ക്ക് മാറ്റമില്ലെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, തലസ്ഥാനത്ത് കനത്തമഴ തുടരുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

school holidayHeavy Rain in KeralaThiruvananthapuram

Trending News