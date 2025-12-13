English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Local body Election: 'സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്ന് കാട്ടിയത് ജനം മനസിലാക്കി' പ്രതികരണവുമായി സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala Local body Election: 'സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്ന് കാട്ടിയത് ജനം മനസിലാക്കി' പ്രതികരണവുമായി സണ്ണി ജോസഫ്

സംസ്ഥാന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഫ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 13, 2025, 11:44 AM IST
  • യുഡിഎഫ് തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ്.
  • കേരള ജനത അതി ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകി യുഡിഎഫിനെ വിജയിപ്പിച്ചു.

Read Also

  1. Kerala Local Body Election Result 2025: യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം; കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ലീഡ്

Trending Photos

Love Horoscope Today: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 12: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 12: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ!
Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
9
Mahadhana Yoga
Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
6
Ravi Yoga
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
8
Shatank yoga
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
Kerala Local body Election: 'സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്ന് കാട്ടിയത് ജനം മനസിലാക്കി' പ്രതികരണവുമായി സണ്ണി ജോസഫ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഫ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. 'യുഡിഎഫ് തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ്. കേരള ജനത അതി ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകി യുഡിഎഫിനെ വിജയിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്ന് കാട്ടിയത് ജനം മനസിലാക്കി. എൽഡിഎഫിൻ്റെ കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പാടെ തള്ളി കളഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും, നല്ല സ്ഥാനാർഥികളുടെയും, കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് വരുന്നത്'  എന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Read MoreKerala Local Body Election Result 2025 Live: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: ആര് വാഴും? ആര് വീഴും? വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുന്നു; തിരുവനന്തപുരത്ത് എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം; മുട്ടടയിൽ വൈഷ്ണയ്ക്ക് മിന്നും ജയം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് - 369, യുഡിഎഫ് - 432, എൻഡിഎ - 24, മറ്റുള്ളവർ - 12 എന്നീ നിലയാണ് നിലവിൽ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് - 59, യുഡിഎഫ് - 84, എൻഡിഎ - 1, മറ്റുള്ളവർ - 1 എന്നീ നിലയിലാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ  എൽഡിഎഫ് - 7, യുഡിഎഫ് - 7. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എൽഡിഎഫ് - 27, യുഡിഎഫ് - 55, എൻഡിഎ - 2, മറ്റുള്ളവർ - 1. കോർപ്പറേഷനിൽ എൽഡിഎഫ് - 1, യുഡിഎഫ് - 4, എൻഡിഎ - 1. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

sunny josephKerala local body election

Trending News