Kerala Local body Election: 'സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്ന് കാട്ടിയത് ജനം മനസിലാക്കി' പ്രതികരണവുമായി സണ്ണി ജോസഫ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഫ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. 'യുഡിഎഫ് തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ്. കേരള ജനത അതി ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകി യുഡിഎഫിനെ വിജയിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്ന് കാട്ടിയത് ജനം മനസിലാക്കി. എൽഡിഎഫിൻ്റെ കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പാടെ തള്ളി കളഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും, നല്ല സ്ഥാനാർഥികളുടെയും, കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് വരുന്നത്' എന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് - 369, യുഡിഎഫ് - 432, എൻഡിഎ - 24, മറ്റുള്ളവർ - 12 എന്നീ നിലയാണ് നിലവിൽ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് - 59, യുഡിഎഫ് - 84, എൻഡിഎ - 1, മറ്റുള്ളവർ - 1 എന്നീ നിലയിലാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് - 7, യുഡിഎഫ് - 7. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എൽഡിഎഫ് - 27, യുഡിഎഫ് - 55, എൻഡിഎ - 2, മറ്റുള്ളവർ - 1. കോർപ്പറേഷനിൽ എൽഡിഎഫ് - 1, യുഡിഎഫ് - 4, എൻഡിഎ - 1.
