English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Good News: ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വെറും 5 രൂപ; ആകർഷണീയമായ ഓഫറുകളുമായി സപ്ലൈകോ

Good News: ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വെറും 5 രൂപ; ആകർഷണീയമായ ഓഫറുകളുമായി സപ്ലൈകോ

സ്ത്രീ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സപ്ലൈകോ വിൽപനശാലകളിൽ 10% വരെ അധിക വിലക്കുറവുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 5, 2025, 02:49 PM IST
  • ആകർഷണീയമായ ഓഫറുകളുമായി സപ്ലൈകോ
  • സപ്ലൈകോയുടെ അൻപതാം വർഷ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വൻ വിലക്കിഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Supplyco: പരിപ്പിനും മുളകിനും വരെ വില കുറയും; സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾക്ക് 10 രൂപവരെ കുറച്ച് സപ്ലൈകോ

Trending Photos

Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായ് പിരിയും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായ് പിരിയും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
6
Budh Surya Yuti
Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
8
Shani Gochar
Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും
6
carrot juice
Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും
Good News: ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വെറും 5 രൂപ; ആകർഷണീയമായ ഓഫറുകളുമായി സപ്ലൈകോ

തിരുവനന്തപുരം: ആകർഷണീയമായ ഓഫറുകളുമായി സപ്ലൈകോ. സപ്ലൈകോയുടെ അൻപതാം വർഷ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൻ വിലക്കിഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി; 57 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

നവംബർ ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ ഓഫറുകൾ ആരംഭിച്ചത്.  ഓഫറുകൾക്ക് മികച്ച  പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന സപ്ലൈകോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓഫറുകൾ നവംബർ 1 മുതൽ 50 ദിവസത്തേക്കാണ്.  സപ്ലൈകോയിൽ നിന്നും നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിലക്കുറവിന്റെ പുറമെ സ്ത്രീ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡിയിതര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 10% വരെ അധിക വിലക്കുറവ് നൽകും.

നവംബർ ഒന്നു മുതൽ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും എത്തുന്ന രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സപ്ലൈകോ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിലും സബ്സിഡി സാധനങ്ങളും ബ്രാൻഡഡ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാകും.  ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സബ്സിഡിയിതര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.  അതുപോലെ ശബരി അപ്പം പൊടിയും പുട്ടുപൊടിയും 50% വിലക്കുറവിൽ ഇവർക്ക് നൽകും.  അതായത് കിലോക്ക് 88 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നം നവംബർ ഒന്നു മുതൽ 44 രൂപയ്ക്ക് സപ്ലൈകോ വില്പനശാലകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.

Also Read: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!

ഇതിനുപുറമെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപ് വാങ്ങുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബ്രാൻഡഡ് നിത്യോപയോഗ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 5% അധിക വിലക്കുറവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ബില്ലുകളിൻമേൽ സപ്ലൈകോ വില്പനശാലകളിൽ യുപിഐ വഴിയാണ് പണം അടക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചു രൂപ വിലക്കുറവും ലഭിക്കും. അതുപോലെ 500 രൂപയ്ക്ക് സബ്സിഡിയിതര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 250 ഗ്രാമിന്റെ ശബരി ഗോൾഡ് തേയിലയും വിലക്കുറവിൽ നൽകും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SupplycoMassive OffersSupplyco OffersSupplyco DiscountsKerala State Consumer fFederation

Trending News