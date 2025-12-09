English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • SIR: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; 2 ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം

SIR: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; 2 ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം

 കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നൽകി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 9, 2025, 01:58 PM IST
  • സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ക്രിസ്മസ് പരിഗണിച്ച് രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.
  • എന്യുമറേഷൻ ഫോം തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സമയം 18 വരെ നീട്ടി.

SIR: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; 2 ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം

ഡൽഹി: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നൽകി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ക്രിസ്മസ് പരിഗണിച്ച് രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാം എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്യുമറേഷൻ ഫോം തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സമയം 18 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.  

ഡിസംബർ 18 നാ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്നും, ബിഎൽഒമാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അരാജകത്വത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. എസ്ഐആറിൻ്റെ നിയമ സാധുതയിൽ ബീഹാറിൻ്റെ വിധി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.  അതേ സമയം, ലോക് സഭയിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. 

SIR KeralaSupreme Court

