Supreme Court of India: ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നിയമനം; റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

Supreme Court of India: ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിർദേശം നൽകിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 23, 2026, 05:34 PM IST
  • തുടര്‍ന്ന് നിയമന നടപടികൾ നിർത്തിവെയ്ക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് ബോർഡും സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് ബോർഡിന് അധികാരമില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി നേരത്തെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.
  • സ്റ്റേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്

Supreme Court of India: ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നിയമനം; റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റ് നിർത്തിവെക്കാൻ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിർദേശം നൽകിയത്. തുടര്‍ന്ന് നിയമന നടപടികൾ നിർത്തിവെയ്ക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് ബോർഡും സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് ബോർഡിന് അധികാരമില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി നേരത്തെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് എതിരായ അപ്പീലുകളിൽ തീർപ്പാകുന്നതുവരെ നിയമന നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാനാണ് നിർദേശം. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ അപ്പീലുകളിൽ അടുത്ത മാസം 10നാണ് വിശദവാദം കേൾക്കുക.

