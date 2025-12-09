English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • SIR: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്കരണ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും; പാർലമെൻ്റിൽ ഇന്ന് ചർച്ച

SIR: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്കരണ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും; പാർലമെൻ്റിൽ ഇന്ന് ചർച്ച

കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:32 AM IST
  • ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.
  • സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്നും, അനുഭാവ പൂർവം പരിഗണിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Read Also

  1. IndiGo Crisis Eases: ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി; 75% സർവീസുകളും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾക്ക് കേന്ദ്രം പരിധി നിശ്ചയിച്ചു

Trending Photos

Kerala lottery result 06.12.2025: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala lottery result 06.12.2025: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും
7
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും
Lakshmi Narayan Rajayog: ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം; കോടീശ്വരനാകാൻ യോ​ഗം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക്
6
Budh Gochar 2025
Lakshmi Narayan Rajayog: ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം; കോടീശ്വരനാകാൻ യോ​ഗം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക്
Love Horoscope Today: ഡിസംബർ 9 പ്രണയത്തിന് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണോ? അറിയാം രാശിഫലത്തിൽ
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: ഡിസംബർ 9 പ്രണയത്തിന് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണോ? അറിയാം രാശിഫലത്തിൽ
SIR: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്കരണ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും; പാർലമെൻ്റിൽ ഇന്ന് ചർച്ച

ഡൽഹി: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീയതി നീട്ടുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിവേദനം നൽകാൻ കേരള സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്നും, അനുഭാവ പൂർവം പരിഗണിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ കമ്മീഷൻ തീയതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തീയതി നീട്ടുമോ എന്ന് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം, രാജ്യത്തെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച നടക്കും. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കടുത്ത എതിർപ്പിനും സമ്മർദത്തിനും വഴങ്ങിയാണ് സർക്കാർ ചർച്ചക്ക് തയാറായത്. പത്ത് മണിക്കൂർ ചർച്ചയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

SIR KeralaParliament

Trending News