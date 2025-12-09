SIR: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്കരണ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും; പാർലമെൻ്റിൽ ഇന്ന് ചർച്ച

ഡൽഹി: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീയതി നീട്ടുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിവേദനം നൽകാൻ കേരള സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്നും, അനുഭാവ പൂർവം പരിഗണിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ കമ്മീഷൻ തീയതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തീയതി നീട്ടുമോ എന്ന് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കും.
അതേ സമയം, രാജ്യത്തെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച നടക്കും. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കടുത്ത എതിർപ്പിനും സമ്മർദത്തിനും വഴങ്ങിയാണ് സർക്കാർ ചർച്ചക്ക് തയാറായത്. പത്ത് മണിക്കൂർ ചർച്ചയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല.
