Supreme Court: ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനമടക്കം നിർണായക ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനമടക്കം നിർണായക ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായമേഭമന്യേശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന 2018 ലെ വിധിക്കെതിരായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.
ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ്. ഈ വിഷയം 7 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ ഹർജി അല്ലാതെ മതസ്വാതന്ത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 67 ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനായി കോടതിയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തങ്ങളുടെ നിലപാട് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും.
ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ 9 അംഗ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകും. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി [പ്രവേശനം, അന്യമതസ്ഥരെ വിവാഹം കഴിച്ച പാഴ്സി സ്തട്രീകളുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം, ഷിയാ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ചേലാകർമം എന്നിവയിലെ പൊതു നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഓൻപതംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും.
ഇതിനിടയിൽ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർക്കാർ നിലപാട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതും പുതിയ ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അതനുസരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
