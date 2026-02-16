English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Supreme Court: ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനമടക്കം നിർണായക ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:45 AM IST
  • ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ്
  • ഈ വിഷയം 7 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്

  1. Sabarimala Women Entry: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം; തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി ഹർജികൾ പരി​ഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനമടക്കം നിർണായക ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും.  സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായമേഭമന്യേശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന 2018 ലെ വിധിക്കെതിരായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; രണ്ട് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ്. ഈ വിഷയം 7 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ ഹർജി അല്ലാതെ മതസ്വാതന്ത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 67 ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനായി കോടതിയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തങ്ങളുടെ നിലപാട് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും.

ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ 9 അംഗ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകും. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി [പ്രവേശനം, അന്യമതസ്ഥരെ വിവാഹം കഴിച്ച പാഴ്‌സി സ്തട്രീകളുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം, ഷിയാ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ചേലാകർമം എന്നിവയിലെ പൊതു നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഓൻപതംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം

ഇതിനിടയിൽ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർക്കാർ നിലപാട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതും പുതിയ ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അതനുസരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും  മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

