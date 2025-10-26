English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Suresh Gopi: കലുങ്ക് സംവാദത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഇനി കോഫി ടൈംസ്; തൃശൂരിൻ്റെ വികസനം ലക്ഷ്യം

Suresh Gopi: കലുങ്ക് സംവാദത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഇനി കോഫി ടൈംസ്; തൃശൂരിൻ്റെ വികസനം ലക്ഷ്യം

SG Coffee Times: കലുങ്ക് സംവാദം വിവാദമായതോടെ എസ്ജി കോഫി ടൈംസ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി വിവരം അറിയിച്ചത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 26, 2025, 03:38 PM IST
  • തൃശൂരിൻ്റെ വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത്.
  • കലുങ്ക് സംവാദം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെയാണ് എസ്ജി കോഫി ടൈംസ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ആരംഭിക്കുന്നത്.

Trending Photos

Rahu-Ketu Transit: രാഹു കേതു സംക്രമണം: ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരാകും രാശികൾ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
5
Rahu Ketu Transit
Rahu-Ketu Transit: രാഹു കേതു സംക്രമണം: ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരാകും രാശികൾ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Chanakya Niti: ഈ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
7
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ഈ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Suresh Gopi: കലുങ്ക് സംവാദത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഇനി കോഫി ടൈംസ്; തൃശൂരിൻ്റെ വികസനം ലക്ഷ്യം

തൃശൂർ: കലുങ്ക് സംവാദം വിവാദമായതോടെ എസ്ജി കോഫി ടൈംസ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി വിവരം അറിയിച്ചത്. കലുങ്ക് സംവാദം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെയാണ് എസ്ജി കോഫി ടൈംസ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ആരംഭിക്കുന്നത്. തൃശൂരിൻ്റെ വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

'നാളെയോടെ എസ് ജി കോഫീ ടൈംസ് മടങ്ങിവരുന്നു. ആശയങ്ങൾ പാകംചെയ്യുന്ന, മനസ്സുകൾ ഒന്നാകുന്ന, നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരിടം. വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കൂടാം . ചിന്തകളും പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവെക്കാൻ,തൃശ്ശൂരിൻ്റെ വികസനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി' എന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Suresh gopiBJP

Trending News