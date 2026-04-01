കൊച്ചി: ബിജെപി എംപിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലോക്സഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഐ നേതാവ് എ.എസ്. ബിനോയ് നൽകിയ ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാദം കോടതി തള്ളി. വിചാരണ നേരിടണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് സുരേഷ് ഗോപി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും വർഗീയ വികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ALSO READ: എടിഎം ഇടപാടുകൾ, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ; ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ, അറിഞ്ഞിരിക്കാം
തന്റെ വിജയം അസാധുവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുരേഷ് ഗോപി സമർപ്പിച്ച ഉപഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി നിരസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് തൃശൂരിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.
മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനും പണവും സമ്മാനങ്ങളും നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കോടതിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. വിഷയത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി വിചാരണ നേരിടണമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
