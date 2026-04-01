  Suresh Gopi Election Petition: സുരേഷ് ​ഗോപിക്ക് തിരിച്ചടി; ലോക്സഭാം​ഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി, വിചാരണ നേരിടണം

Suresh Gopi Election Petition: സുരേഷ് ​ഗോപിക്ക് തിരിച്ചടി; ലോക്സഭാം​ഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി, വിചാരണ നേരിടണം

Kerala High Court: ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാദം തള്ളിയ കോടതി വിചാരണ നേരിടണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 1, 2026, 12:21 PM IST
  • വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും വർഗീയ വികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം
  • ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്

കൊച്ചി: ബിജെപി എംപിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലോക്സഭാം​ഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഐ നേതാവ് എ.എസ്. ബിനോയ് നൽകിയ ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാദം കോടതി തള്ളി. വിചാരണ നേരിടണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് സുരേഷ് ഗോപി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും വർഗീയ വികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തന്റെ വിജയം അസാധുവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുരേഷ് ഗോപി സമർപ്പിച്ച ഉപഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി നിരസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് തൃശൂരിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.

മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനും പണവും സമ്മാനങ്ങളും നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കോടതിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. വിഷയത്തിൽ സുരേഷ് ​ഗോപി വിചാരണ നേരിടണമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

