Suresh Gopi: ഛത്തീസ്​ഗഢിൽ അറസ്റ്റിലായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി സുരേഷ് ​ഗോപി; സിസ്റ്റർ പ്രീതി മേരിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു

Sister Preeti Mary: അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 13, 2025, 02:36 PM IST
  • ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ഓടെയാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ​ഗോപി അങ്കമാലി ഇളവൂരിലുള്ള സിസ്റ്റർ പ്രീതി മേരിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്
  • 15 മിനിറ്റോളം വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി
  • സിസ്റ്റർ പ്രീതിയുടെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരനോടും സംസാരിച്ചു

Suresh Gopi: ഛത്തീസ്​ഗഢിൽ അറസ്റ്റിലായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി സുരേഷ് ​ഗോപി; സിസ്റ്റർ പ്രീതി മേരിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു

കൊച്ചി: നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ഛത്തീസ്​ഗഢിൽ അറസ്റ്റിലായ കന്യാസ്ത്രീകളിൽ ഒരാളുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ​ഗോപി. സിസ്റ്റർ പ്രീതി മേരിയുടെ വീട്ടിലാണ് സുരേഷ് ​ഗോപി സന്ദർശനം നടത്തിയത്. കുടുംബാം​ഗങ്ങളുമായി ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സുരേഷ് ​ഗോപി മടങ്ങിയത്.

സുരേഷ് ​ഗോപിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ പ്രീതി മേരിയുടെ സഹോദരൻ ബൈജു പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ALSO READ: വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സുരേഷ്‌ഗോപി തൃശൂരിൽ; മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ

എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും കോടതിയുടെ പരി​ഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നാണ് സുരേഷ് ​ഗോപി മറുപടി നൽകിയതെന്നും ബൈജു വ്യക്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ഓടെയാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ​ഗോപി അങ്കമാലി ഇളവൂരിലുള്ള സിസ്റ്റർ പ്രീതി മേരിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്.

15 മിനിറ്റോളം വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. സിസ്റ്റർ പ്രീതിയുടെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരനോടും സംസാരിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിക്കാതെയാണ് സുരേഷ് ​ഗോപി മടങ്ങിയത്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ബുധനാഴ്ചയാണ് സുരേഷ് ​ഗോപി തൃശൂരിൽ എത്തിയത്. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിൽ തൃശൂരിലെത്തിയ സുരേഷ് ​ഗോപിയെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചത്. സിസ്റ്റർ പ്രീതി മേരിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്.

About the Author
Suresh gopiSister Preeti Maryഛത്തീസ്​ഗഢ്കന്യാസ്ത്രീസുരേഷ് ഗോപി

