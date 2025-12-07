English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahul Mamkootathil: വിവരങ്ങൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ചോരുന്നതായ് സംശയം; പുതിയ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു

 ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഒളിവിലുള്ള പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കണ്ടെത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്‍റെ പുതിയ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:29 PM IST
  • 11 ദിവസമായി ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രാഹുലിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
  • അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംഘത്തിൽ നിന്നും വിവരം ചോരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പുതിയ നടപടി.



തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഒളിവിലുള്ള പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കണ്ടെത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്‍റെ പുതിയ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംഘത്തിൽ നിന്നും വിവരം ചോരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പുതിയ നടപടി. 11 ദിവസമായി ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രാഹുലിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി തിരുവന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയെങ്കിലും രാഹുലിൻ്റെ അറസ്റ്റ് കോടതി തടഞ്ഞില്ല. നാളെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുക. 

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ബംഗളൂരിലെ വനിതാ അഭിഭാഷകയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിരുന്നു. ഇതേ അഭിഭാഷകയുടെ ഡ്രൈവറെയാണ് അടുത്തിടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഒളിത്താവളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പൊലീസ് എത്തുന്നതിനു മുൻപേ രാഹുൽ കടന്നുകളയുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ സംഘത്തെ നിയമിച്ചത്.  

രണ്ടാമത്തെ പീഡന പരാതിയിൽ അതിജീവിതയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയതായാണ് വിവരം. ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.  

