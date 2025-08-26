English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Palakkad News: പാലക്കാട് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലിനെ ചൊല്ലി സംഘർഷം; സ്വാമി അറസ്റ്റിൽ

Palakkad News: ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ പൂജ ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സംഘര്‍ഷം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 26, 2025, 10:29 PM IST
  • ആലത്തൂർ വീഴുമലയിലാണ് സംഭവം.
  • ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ സുരേഷ് സ്വാമിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
  • ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 26 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് ഭാഗ്യവാനോ? ഭാഗ്യവതിയോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 26 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് ഭാഗ്യവാനോ? ഭാഗ്യവതിയോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
8
Onam 2025
Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Palakkad News: പാലക്കാട് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലിനെ ചൊല്ലി സംഘർഷം; സ്വാമി അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധ കയറിയത് ഒഴിപ്പിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സംഘർഷം. ആലത്തൂർ വീഴുമലയിലാണ് സംഭവം. ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ സുരേഷ് സ്വാമിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ബാധ ഒഴിപ്പിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് വീട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് സുരേഷ് സ്വാമിയുടെ അറസ്റ്റ്. സ്വാമിയുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സുരേഷിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാന്റ് ചെയ്തു. പാലക്കാട് വീഴുമല ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായ സുരേഷിനും മർദനമേറ്റു. രജിൻ, വിപിൻ, പരമൻ എന്നിവരാണ് പൂജാരിയെ മർദ്ദിച്ചത്. ഇവരെ ആലത്തൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. 

സംഭവമിങ്ങനെ: ആലത്തൂരിൽ സുരേഷ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം നടത്തി വരുകയായിരുന്നു. പൂജകളും മറ്റും നടത്തുന്ന ഇയാളെ അടുത്തിടെ പ്രതികളിലൊരാളുടെ ബന്ധു പൂജ നടത്താൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വീട്ടിലെത്തിയ സന്തോഷ് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ പൂജ നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പൂജ ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇവരുടെ ബന്ധുവായ യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും പൂജാരിയെ മർദ്ദിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Palakkad NewsBlack MagicArrest

Trending News