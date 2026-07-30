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ജയിച്ചത് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി; പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വിജയം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ താൻ കളങ്കിതനാണെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് മധുസൂദനൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 30, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:23 PM IST
ജയിച്ചത് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി; പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വിജയം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ
Image Credit: TA Madhusoodanan| (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ജയിച്ചത് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി; പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വിജയം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ
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