/ജയിച്ചത് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി; പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വിജയം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി: പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ടിഐ മധുസൂദനൻ. പയ്യന്നൂരിലെ തെരഞ്ഞടുപ്പ് വിജയം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നീക്കം. വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പയ്യന്നൂരിൽ വിജയിച്ചതെന്ന് മധുസൂദനൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് നൽകി.
വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തനിക്കെതിരെ 'രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് കള്ളൻ' എന്ന രീതിയിൽ ദുഷ്പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ എതിർഭാഗത്തിന് യാതൊരു തെളിവോ രേഖയോ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ താൻ കളങ്കിതനാണെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാനും വോട്ടർമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുമാണ് ശ്രമം നടന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
എന്നാൽ, ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സാങ്കേതികപരമായ ചില അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് കോടതി ആദ്യം പരിശോധിക്കും. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ എതിർകക്ഷിയായ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
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