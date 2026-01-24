കൊച്ചി: തൃക്കാക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കരുതൽ തടങ്കലിലായിരുന്ന മധ്യവയസ്കൻ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശിയായ ബാബുരാജ് (50) ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച എൻ.ജി.ഒ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പരിസരത്ത് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നുണ്ടെന്ന നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
സ്റ്റേഷനിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ബാബുരാജിന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ അപസ്മാരം ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനോടകം മരണം സംഭവിച്ചു. നിലവിൽ മൃതദേഹം തൃക്കാക്കര കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും. നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ നാട്ടുകാരുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട ബാബുരാജിനെ പോലീസ് മുൻകരുതൽ നടപടിയായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.
