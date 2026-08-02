/Palakkad Waterfall: പാലക്കാട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി മരിച്ചു; ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

പാലക്കാട്: കിഴക്കഞ്ചേരി പാലക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയായ യുവതി മരിച്ചു. കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി ഭാനുപ്രിയയാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഭരതിനെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്ന് സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.
വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടു സ്ത്രീകളടക്കം അഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സംഘമാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പാലക്കുഴിയിൽ എത്തിയത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കാൽവഴുതി ഇരുവരും ആഴമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തീവ്ര ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഭാനുപ്രിയയുടെ മൃതദേഹം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരയ്ക്കെത്തിച്ചത്. കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് യാത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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