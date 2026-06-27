Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Health Updates: പുതിയ ഷി​ഗെല്ല കേസുകൾ, 10 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ; നിപയിൽ ആശ്വാസം, 2 പേർ കൂടി ക്വാറന്റീൻ മുക്തർ

Kerala Health Updates: പുതിയ ഷി​ഗെല്ല കേസുകൾ, 10 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ; നിപയിൽ ആശ്വാസം, 2 പേർ കൂടി ക്വാറന്റീൻ മുക്തർ

Shigella Nipah Cases: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലായി 10 പേർക്കാണ് ഇന്ന് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 27, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:06 PM IST
Kerala Health Updates: പുതിയ ഷി​ഗെല്ല കേസുകൾ, 10 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ; നിപയിൽ ആശ്വാസം, 2 പേർ കൂടി ക്വാറന്റീൻ മുക്തർ
Image Credit: kerala health | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
പുതിയ ഷി​ഗെല്ല കേസുകൾ, 10 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ; നിപയിൽ ആശ്വാസം
Shigella9 min ago
2
Pulse polio immunization1 hr ago
3
Khalistani Terror Attack2 hrs ago
4
US Iran Conflict3 hrs ago
5
KEAM 20269:13 AM IST