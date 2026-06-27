കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേർക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് 5 പേർക്കും കോഴിക്കോട് 4 പേർക്കും വയനാട് ഒരാൾക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആശങ്കയായി ഷിഗെല്ല വ്യാപനം
കേരളത്തിൽ ഈ മാസം ഇതുവരെ 190 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 266 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ്.
രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജില്ലകൾ
നിലവിൽ കോഴിക്കോട് (65), വയനാട് (26), തൃശൂർ (13) ആലപ്പുഴ (5) എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഔട്ബ്രേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലപ്പുറം (30), തിരുവനന്തപുരം (18), കണ്ണൂർ (11), കൊല്ലം (12), ഇടുക്കി (3), എറണാകുളം (4), പാലക്കാട് (3)എന്നിവിടിങ്ങളിലും ജൂൺ മാസം ഷിഗെല്ല രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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