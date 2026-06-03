/Kollam News: കൊല്ലത്ത് പത്തു വയസ്സുകാരന് ശരീരമാസകലം പൊള്ളലേറ്റു; പൊളളലേൽപ്പിച്ചത് പിതാവെന്ന് കുട്ടി

കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ പത്ത് വയസ്സുകാരന് ശരീരമാസകലം പൊള്ളലേറ്റു. കൊല്ലം മൈനാഗപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. കടപ്പ കുറ്റിപ്പുറം സുജാ ഭവനിൽ സുജയുടെയും ജയകൃഷ്ണന്റെയും മകൻ അക്ഷയ്ക്കാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. സുജയും ജയകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ പിണങ്ങി കഴിയുകയാണ്. കുട്ടി അമ്മയോടൊപ്പമാണ് താമസം.
ശാസ്താംകോട്ട മനോവികാസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് അക്ഷയ് പഠിക്കുന്നത്. അച്ഛനാണ് പൊളളലേൽപ്പിച്ചതെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൊഴി. എന്നാൽ, ചൂട് വെള്ളം വീണതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ വാദം. കുട്ടി ചൂടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ ശരീരത്തിൽ വീണതാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ശാസ്താംകോട്ട പൊലീസും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
മെയ് 31നാണ് കുട്ടിയെ ആദ്യം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ആശുപത്രി അധികൃതർ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തി അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് വീണ്ടും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. 40 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടിയെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടിയെ എസ്എടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. വിശദമായി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
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