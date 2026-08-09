/TG Mohandas Custody: ഡൽഹി സമരം; വിദ്യാർത്ഥികളെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ ടി.ജി. മോഹൻദാസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കൊച്ചി: ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസിൽ സംഘപരിവാർ സഹയാത്രികൻ ടി.ജി. മോഹൻദാസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മോഹൻദാസിനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ശേഷം അറസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും. പരിശോധനയിൽ ഇയാളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള സൈബർ സെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടി.ജി. മോഹൻദാസിന്റെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. മോഹൻദാസിനെതിരെ കേസെടുത്ത് 11 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. അർജുൻ ആയങ്കിക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, എന്തുകൊണ്ട് മോഹൻദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന ചോദ്യവും വ്യാപകമായി ഉയർന്നു. തുടർന്നാണ് പോലീസ് പരിശോധനയും കസ്റ്റഡി നടപടികളും സ്വീകരിച്ചത്.
എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂലൈ 29-നാണ് ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) 192, 353 (1)(ബി), ഐ.ടി ആക്ടിലെ 66, കേരള പൊലീസ് ആക്ടിലെ 120 (ഒ) എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. സമൂഹത്തിൽ ലഹളയും ഭിന്നതയും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മോഹൻദാസ് അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസിന്റെ എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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