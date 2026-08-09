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TG Mohandas Custody: ഡൽഹി സമരം; വിദ്യാർത്ഥികളെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ ടി.ജി. മോഹൻദാസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മോഹൻദാസിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം അറസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും.

Written ByKarthika V
Published: Aug 09, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:23 PM IST
TG Mohandas Custody: ഡൽഹി സമരം; വിദ്യാർത്ഥികളെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ ടി.ജി. മോഹൻദാസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
Image Credit: TG Mohandas | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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TG Mohandas Custody: ഡൽഹി സമരം; വിദ്യാർത്ഥികളെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ ടി.ജി. മോഹൻദാസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
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